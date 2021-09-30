В Минздраве заявили о завершении третьей фазы испытаний "Спутника V" на пожилых людях

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях завершилась. Препарат показал себя как безопасный, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины "Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V", она завершилась с участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины", – сказал глава Минздрава в ходе заседания Координационного совета кабмина по борьбе с коронавирусом.

В настоящее время по результатам исследования готовится итоговый отчет. Параллельно Центр имени Гамалеи, создавший "Спутник V", разрабатывает новые рекомендации по вакцинации препаратом.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 100,6 миллиона рублей на третью фазу клинических испытаний "Спутника V" на подростках от 12 до 17 лет. Контроль за расходованием выделенных средств был поручен Минздраву РФ.

