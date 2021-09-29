Минздрав предложил разрешить ввоз незарегистрированных вакцин в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство здравоохранения РФ предложило разрешить ввоз не зарегистрированных в стране вакцин и лекарств для клиник Московского международного медицинского кластера (МММК). Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Ведомство разработало законодательные поправки к федеральным законам "Об обращении лекарственных средств" и "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которые откроют новые полномочия Росздравнадзору.
Поправки также касаются и участников МММК. Клиники будут обязаны уведомлять фонд о побочных эффектах от приема зарубежных лекарств. Информация должна заноситься в определенный реестр. Кроме того, фонд будет контролировать качество ввозимых препаратов в лабораториях РФ или ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).
В перспективе участники МММК смогут распространять в России зарубежные вакцины от коронавируса, а спрос на них может оказаться существенным, учитывая возможные дальнейшие сложности с признанием "Спутника V" за рубежом.
Ранее туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для туристов из России. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По ее словам, такая программа позволит путешественникам прививаться от коронавируса вакцинами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
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