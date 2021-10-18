В Москве заработали 30 новых точек экспресс-тестирования на коронавирус

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве заработали 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Они расположены в торговых центрах, офисах "Мои документы" и на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ).

Такие тесты уже сделали более 20 тысяч горожан, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы расширяем сеть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, теперь по всему городу будет работать 50 точек. C сегодняшнего дня, помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои документы", популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, в 10 торговых центрах и в 7 транспортно-пересадочных узлах", – рассказала заммэра.

Ракова отметила, что пункты экспресс-тестирования впервые появятся на ТПУ, поэтому пройти там диагностику будет удобно для большого количества горожан.

"Подчеркну, что эти точки не предназначены для тестирования жителей, которые уже отмечают у себя симптомы заболевания, их мы просим сразу обращаться к врачу", – добавила заммэра.

Она напомнила, что положительный результат экспресс-теста не является подтверждением заболевания. Для дополнительной диагностики специалисты возьмут ПЦР-тест.

Новые точки экспресс-тестирования открылись в центрах "Мои документы" в районах Дорогомилово, Косино-Ухтомский, Измайлово, Лефортово и других. Также пройти экспресс-диагностику можно в ТПУ "Площадь Гагарина", ТПУ "Лужники", ТПУ "Панфиловская", ТПУ "Зорге", ТПУ "Локомотив", ТПУ "Измайловская", ТПУ "Нижегородская".

Также пункты появились в ТЦ "Гагаринский", "Шангал", "Саларис" и других.

Сделать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии.

Ранее главный педиатр столичного Депздрава Исмаил Османов поддержал экспресс-тестирование в московских школах, отметив, что выявление коронавируса у детей на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания.

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах стартовало 14 октября. По словам Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.