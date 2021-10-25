В Роспотребнадзоре рассказали, чего нельзя делать перед сдачей ПЦР-теста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус нельзя принимать пищу и употреблять напитки, в том числе алкогольные. Об этом напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что при сдаче ПЦР-теста необходимо соблюдать определенные рекомендации. <...> взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3–4 часов после последнего приема пищи", – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что коронавирус живет в эпителиальных клетках, поэтому при ПЦР-исследовании важно получить как можно большее количество инфицированных клеток. В момент проглатывания еды, отметили в ведомстве, данные клетки слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. То же самое касается питья, поскольку вода смывает инфицированные клетки с поверхности миндалин и задней стенки глотки.
Кроме того, перед ПЦР-тестированием нельзя принимать лекарственные спреи и капли. Их воздействие может снизить количество вируса и увеличить вероятность получения ложноотрицательных результатов.
Помимо этого, перед исследованием не стоит чистить зубы и использовать декоративную косметику. Также нельзя жевать жевательную резинку и курить минимум за три часа до взятия мазков.
"Зубная паста может содержать антисептические компоненты. Попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала", – добавили в ведомстве.
Ранее Владимир Путин потребовал увеличить объемы тестирования на COVID-19 в России. По его словам, это необходимо для своевременного выявления заболевших.
В Москве бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус можно пройти в 50 точках. Они расположены в торговых центрах, офисах "Мои документы" и на транспортно-пересадочных узлах.
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19
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