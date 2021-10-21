Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов", – говорится в сообщении.

Консультирование будет проводиться по телефону 8 (800) 555-49-43.

Ранее Владимир Путин потребовал увеличить объемы тестирования на COVID-19 в РФ. По его словам, это необходимо для своевременного выявления заболевших.

До этого Роспотребнадзор разработал проект с предложением сократить срок получения результатов исследования на коронавирус до 24 часов.

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус можно пройти в 50 точках Москвы. Они расположены в торговых центрах, офисах "Мои документы" и на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ).

