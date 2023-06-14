В Москве проверили почти 3 тыс торговых объектов на наличие напитка "Мистер Сидр"

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

Управление Роспотребнадзора по Москве продолжает выявлять в обороте продукцию марки "Мистер Сидр", употребление которой стало причиной отравления россиян в нескольких регионах страны. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

"Всего по состоянию на 14 июня 2023 года совместно с органами исполнительной власти проверено 2 889 торговых объектов, реализующих слабоалкогольные напитки в розлив, осуществляющих деятельность на территории города Москвы", – указано в сообщении.

Роспотребнадзор добавил, что ни в одном из предприятий, которые были проверены, продукция "Мистер Сидр" не была выявлена. Информация о случаях отравления напитком на территории Москвы также не поступала.

"Ситуация остается на пристальном контроле в Управлении, все предусмотренные законодательством Российской Федерации мероприятия продолжаются", – подчеркнули в управлении.

Роспотребнадзор призвал жителей Москвы не употреблять продукцию марки "Мистер Сидр", а в случае ее обнаружения в магазинах на территории города обращаться на горячую линию 8 (495) 687-40-41.

Ранее специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 71,4 тысячи литра алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории России. Они проводили работу совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования.

О первых случаях массового отравления алкогольным напитком стало известно 5 июня. Случаи массового отравления суррогатным сидром марки "Мистер Сидр" были зафиксированы в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Всего в России пострадали 106 человек, в том числе 5 детей. 35 человек погибли от алкогольного отравления.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обвинения по делу о массовом отравлении были предъявлены предпринимателю из Самары, он являлся владельцем производства напитка марки "Мистер Сидр".

Также были арестованы несколько фигурантов дела, которых обвиняют в хищении метилового спирта со склада МВД РФ в Самарской области. Его поставляли предпринимателю, который позже производил из него сидр.



Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в России возросло до 106