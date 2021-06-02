МИД РФ пока не рассматривает изменение списка недружественных стран – Рябков

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Россия пока не готова обсуждать вопрос изменения списка недружественных стран. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что данный перечень – это юридический акт, а не средство для разогрева ситуации.

"Это платформа для реализации определенных решений, принятых у нас, которая отсутствовала раньше. Поэтому разговаривать, рассуждать о том, стоит или не стоит туда кого-то добавлять или выводить из этого списка только в силу политических сигналов, которые мы слышим, – эти сигналы меняются, они идут потоком", – приводит слова Рябкова ТАСС.

Он сообщил, что тяжелая ситуация в отношениях с США и Чешской Республикой побудила создать такой инструмент. Замглавы МИД уточнил, что неизвестно, возможны ли изменения в данном списке в принципе.

Владимир Путин 23 апреля подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. Данный указ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны зарубежных государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что новый указ не относится к бизнесу. В список попали США и Чехия.