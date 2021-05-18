В МИД не исключили расширения списка недружественных государств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расширение списка недружественных стран возможно, однако Москва не желает, чтобы этот перечень становился безразмерным. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РБК.

"Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства, – это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики", – сказал дипломат.

Он добавил, что также возможен вариант, при котором список сократится. Так, для исключения США из перечня недружественных стран требуется изменение политики Вашингтона на более благоприятную в отношении Москвы.

Владимир Путин 23 апреля подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. Данный указ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны зарубежных государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что новый указ не относится к бизнесу.

14 мая российское правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. В него попали США и Чехия.

