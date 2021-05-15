В ГД объяснили включение США и Чехии в список недружественных стран

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США и Чехию включили в перечень недружественных государств не только из-за их общей антироссийской позиции, но и из-за конкретных повторяющихся действий против РФ. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

"Тот факт, что в этот перечень включили лишь две страны, говорит о том, что наша страна крайне осторожно пользуется этим инструментом", – приводит слова Паниной РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что включение Чехии в список было вызвано чередой провокаций и обвинений в адрес российских спецслужб и последовавшей за этим высылкой дипломатов.

По ее словам, включение в перечень недружественных государств США закономерно.

"После многолетней "санкционной войны" и агрессивного давления с американской стороны прежний термин "партнеры" полностью утратил смысл", – отметила Панина.

При этом она подчеркнула, что это не означает, что Россия не может вести с этими государствами переговоры по вопросам глобальной стратегической стабильности.

Ранее российское правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Пока в него включены лишь две страны – США и Чехия.

При этом, если для дипмиссий Соединенных Штатов действует полный запрет на сотрудничество с россиянами, то Чехия может нанимать до 19 граждан России.

В Совфеде, в свою очередь, не исключили расширения списка недружественных РФ стран в случае продолжения антироссийской политики.

Генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что внесение стран в список недружественных РФ государств повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них.