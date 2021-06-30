В США опровергли сообщения о движении эсминца Ross в сторону Крыма

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Фото: depositphotos/Lindasj2
Военно-морской флот США прокомментировал слухи о движении ракетного эсминца USS Ross в сторону Крыма. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте учений Sea Breeze.
Ранее в Сети появились данные о том, что американский эсминец Ross направляется в сторону Крыма.
Как говорится в заявлении американского флота, в данный момент эсминец располагается в порту Одессы.
"Эсминец Ross флота США <...> в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze", – уточняется в сообщении.
Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 29, 2021
Ранее эсминец Ross вошел в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze. Сообщалось, что за его действиями следят силы Черноморского флота РФ.
Масштабные учения Sea Breeze проходят с 28 июня по 10 июля. В них будут задействованы около 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.
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