Американский эсминец направился в Черное море для участия в учениях Sea Breeze

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Американский ракетный эсминец USS Ross направился в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze

Об этом сообщил шестой флот ВМС США в своем Twitter-аккаунте.

"USS Ross начинает движение в северном направлении в сторону Черного моря для участия в ежегодных учениях Sea Breeze c более чем 30 странами со всего мира", – говорится в публикации.

Масштабные учения Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. Предполагается, что в них будут задействованы около пяти тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало Соединенные Штаты и их союзников отказаться от учений Sea Breeze. В диппредставительстве подчеркнули, что данные маневры носят агрессивный характер и не соответствуют реальным задачам безопасности в регионе.

