Черноморский флот следит за эсминцем США, вошедшим в Черное море

20:46
Фото: twitter.com/USNavyEurope
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze, за его действиями следят силы Черноморского флота РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Эсминец США Ross вошел в Черное море для участия в учениях Sea Breeze – 2021. Ross присоединится к 31 кораблю во время морской части учений", – говорится в сообщении шестого флота ВМС США.
Отмечается, что в маневрах, которые пройдут на море, суше и в воздухе, примут участие военные из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии.
В Минобороны РФ сообщили, что российские военные контролируют действия американского эсминца.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня в акваторию Черного моря", – заявили в Национальном центре управления обороной РФ.
Как сообщали американские военные, масштабные учения Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. Предполагается, что в них будут задействованы около пяти тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.
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