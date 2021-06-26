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Безопасность

20:46

Черноморский флот следит за эсминцем США, вошедшим в Черное море

безопасность

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze, за его действиями следят силы Черноморского флота РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Эсминец США Ross вошел в Черное море для участия в учениях Sea Breeze – 2021. Ross присоединится к 31 кораблю во время морской части учений", – говорится в сообщении шестого флота ВМС США.

Отмечается, что в маневрах, которые пройдут на море, суше и в воздухе, примут участие военные из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные контролируют действия американского эсминца.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня в акваторию Черного моря", – заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как сообщали американские военные, масштабные учения Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. Предполагается, что в них будут задействованы около пяти тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.

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