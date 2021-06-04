Ирина Белых предложила законодательно закрепить норму отчета депутатов перед избирателями

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Парламентарий Ирина Белых считает, что в статью Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации" необходимо внести изменения и прописать четкий регламент ежегодной отчетности депутатов перед избирателями.



"Я считаю, что каждый депутат ГД просто обязан отчитываться перед своими избирателями. Уверена, что давно назрели поправки, которые законодательно закрепят эту норму. Каждый избиратель имеет право знать, что обещания, данные ему, выполнены или находятся в процессе решения. Форма отчета может быть самая разная: публикации в соцсетях, интервью в СМИ, главное – исключить формальный подход. Отчет должен быть понятным, доступным, наглядным для каждого жителя страны", – сказала она.



Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о регулярных отчетах депутатов Государственной думы перед избирателями о результатах своей работы.