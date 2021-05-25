Депутат ГД Белых выступила с предложением о структуре национального центра по изучению ВОВ

Фото: фотослужба Госдумы РФ/ТАСС/Марат Абулхатин
Депутат Госдумы и куратор патриотического проекта "Мой район в годы войны" Ирина Белых поддержала инициативу Владимира Путина сформировать национальный центр по изучению истории Великой Отечественной войны, предложив создать в его структуре молодежное подразделение.
"Считаю необходимым создание в центре молодежного подразделения, целью которого должна стать всесторонняя поддержка на федеральном уровне деятельности участников проекта. А также полагаю целесообразным включить в школьную программу изучение роли родного города, села в Великую Победу. Каждый школьник должен знать, какой вклад внесла его малая родина в Победу над фашизмом", – заявила парламентарий.
По ее словам, члены молодежных организаций, школьники и студенты вносят значительный вклад в сохранение исторической памяти. Поэтому необходимо поддержать молодежное направление, обеспечив расширение этой деятельности и ее поддержку со стороны профильных ведомств.
"Считаю инициативу президента очень своевременной и актуальной, так как сегодня в нашей стране уделяется огромное внимание изучению истории ВОВ и эта работа требует систематизации на федеральном уровне", – отметила Белых.
Ранее Путин поручил кабмину представить до 1 октября предложения по созданию национального центра изучения истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Предложения будут подготовлены совместно с РАН при участии "Российского исторического общества" и "Российского военно-исторического общества".
Отмечается, что национальный центр изучения истории ВОВ обеспечит координацию исследовательской и просветительской деятельности различных организаций.
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