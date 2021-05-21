Путин поручил представить до 1 октября предложения по созданию центра изучения истории ВОВ

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Владимир Путин поручил правительству представить до 1 октября предложения по созданию национального центра изучения истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Документ опубликован на официальном сайте Кремя.

Предложения кабмин будет готовить совместно с РАН при участии ассоциации "Российское историческое общество", а также общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество".

Отмечается, что национальный центр изучения истории ВОВ обеспечит координацию исследовательской и просветительской деятельности различных организаций.

Ранее Путин заявил, что историю Великой Отечественной войны все чаще пытаются оболгать и извратить по причине сдерживания развития России. Глава государства отметил, что подобное происходило всегда и при любом политическом строе.