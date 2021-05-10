Где в Москве сохранились следы от бомбежек времен ВОВ

Столица неоднократно подвергалась авианалетам немецко-фашистских войск в первые годы Великой Отечественной войны. От бомбардировок пострадали Третьяковская галерея, Большой театр, был разрушен Театр имени Вахтангова. Сегодня в городе практически не осталось следов войны. Тем не менее некоторые здания все еще хранят память о минувших трагических событиях. Рассказываем, какие столичные дома и объекты помечены ударами боевых снарядов.



Разорванный дом на Моховой, 10

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Следы от бомбежек в столице достаточно оперативно ликвидировали уже в первый год войны. Пострадавшие дома огораживали, разбирали либо восстанавливали, рассказал Москве 24 историк, москвовед Михаил Коробко.

При этом старались сделать так, чтобы перед глазами горожан руины долго не находились, поскольку гасить эмоциональный настрой людей, их веру в победу было нельзя.





Михаил Коробко историк, москвовед Сразу после бомбежки приходили строители. Если дом нельзя было восстановить, он полностью разбирался, на его месте разбивался сквер, как будто ничего не было. Так случилось со зданием на Воздвиженке у кинотеатра "Художественный".

Однако в Москве все же сохранились некоторые здания, поврежденные снарядами в военные годы. Например, гуляя по Моховой, можно заметить необычную архитектуру соседних домов с нумерацией 10/1 и 10/2.

Они одинаковы по высоте, исполнены в едином стиле, тем не менее одно строение широкое, а другое узкое. Так получилось из-за того, что до 1941 года это было одно здание. Но на него упала бомба, разделив дом на два корпуса. По словам Михаил Коробко, людей расселять не стали.

"В Советском Союзе людей было сложно расселять. Да и непонятно куда, тем более в военное время. Дом качественный, дореволюционной постройки, поэтому решение было принято максимально нейтральное", – пояснил историк.

В результате получились два дома. Кроме того, в советские времена между ними сконструировали общественный туалет прямо на месте гибели людей.



Поликлиника на Воронцовом Поле

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Фашисты старались делать авианалеты на стратегически важные объекты, в том числе железные дороги и вокзалы. При попытке уничтожить Курский вокзал снаряд попал недалеко от местной больницы из красного кирпича. Здесь в первой половине двадцатого века располагалась Евангелическая больница.

Если зайти в проход между домами 14 и 16 на улице Воронцово Поле прямо сейчас, то можно увидеть стену, усеянную щербинами. Некоторые считают, что здание со временем просто износилось. Однако на самом деле эти пробоины получены от осколков снарядов.

Этот объект никогда не реставрировали, отмечает Михаила Коробко. Дело в том, что закрыть действующую поликлинику на реставрацию было достаточно сложно. Здание по сей день используется в медицинских целях. В данный момент там располагается Отдел исследований мозга и Многопрофильный научно-диагностический центр Научного центра неврологии РАМН.



Памятник Тимирязеву

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Объекты культурного наследия также пострадали во время бомбардировок столицы в 1941 году. В частности, монумент в честь русского ученого, естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений Климента Тимирязева, установленный на Тверском бульваре в 1923 году.

Прямо напротив монумента 5 августа 1941 года взорвалась фугасная бомба весом 1 000 килограммов. В результате образовалась воронка диаметром около тридцати метров и более десяти метров в глубину. Пострадали ближайшие дома и подземные коммуникации, трамвайные рельсы были уничтожены.

Взрывной волной с пьедестала снесло и гранитный памятник Тимирязеву. Скульптура при падении развалилась на две части, на несколько частей раскололся постамент.





Михаил Коробко историк, москвовед Есть такая московская легенда, что голова Тимирязева улетела в окно соседнего дома. Это, конечно, байка. Но если вы подойдете к памятнику, то обнаружите, что на шее у Тимирязева есть малозаметный шов. Это результат того, что голова после взрыва куда-то действительно укатилась.

После происшествия фигуру буквально за несколько часов вернули на пьедестал. Кроме того, в течение суток военные закопали воронку от снаряда. О страшном взрыве сегодня, помимо шва на шее Тимирязева, напоминают также оставшиеся на гранитном постаменте выбоины от осколков бомбы.



Пушкинский музей

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Взрывной волной от бомбежки снесло и стеклянную крышу Пушкинского музея. Помимо этого, 14 октября 1941 года бомба попала на территорию усадьбы Голицыных. В 2006 году в левом флигеле усадьбы была открыта Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

"Роскошная лестница, по которой мы сегодня поднимаемся в центральный вход в музей, была вся завалена разбитым стеклом. До 1944 года это был "музей под открытым небом", восстанавливали его достаточно долго", – говорит Михаил Коробко.





Михаил Коробко историк, москвовед Слава богу, что в здание не попала бомба. Если бы она попала, то ГМИИ имени Пушкина был бы для нас совсем другим.

Музей не работал в военные годы: за пределы Москвы были эвакуированы многие экспонаты. Пострадал от осколков и фасад здания, однако заделывать выбоины на каменных стенах не стали. Латать "царапины на камне" не было смысла, указывает историк.

По его словам, выбоины находятся достаточно высоко, поэтому их просто не видно. Кроме того, если бы их замазали цементом, он, скорее всего, потом бы вывалился, а снимать и делать облицовку по-новому – процедура крайне затратная.