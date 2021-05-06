Осенью в Музее Победы организуют выставку к 80-летию Битвы под Москвой

12:16
Фото: vk.com/mossobyanin
Выставку в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой организуют осенью в Музее Победы, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения экспозиции "Подвиг народа".
По его словам, экспозицию посвятят контрнаступлению под Москвой.
"В этом году исполняется 80 лет. Мы с музеем подготовим выставку о судьбах людей, которые защищали Москву – наш город. Поздравляю с наступающим праздниками, всего вам доброго", – сказал мэр в ходе общения с посетителями музея.
Собянин осмотрел экспозицию, в рамках которой используется подлинные вещи военного времени. Также на выставке представлены масштабные трехмерные диорамы, в которых воссозданы исторические декорации, фильмы-реконструкции и мультимедийные комплексы.
В свою очередь, глава департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что выставку к 80-й годовщине разгрома немцев под Москвой разместят в основном здании музея на Поклонной горе. Это будет полноценная экспозиция, столь же насыщенная, как и основная экспозиция Музея Победы. Выставка откроется в памятный день начала контрнаступления – 5 декабря 2021 года.
Ранее главное архивное управление столицы представило новую книгу, посвященную жизни города в годы Великой Отечественной войны.
Электронное издание представляет собой собрание документальных свидетельств о жизни города с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 год. Материалы повествуют о реакции горожан на известие о войне, о мобилизации, перестройке повседневной жизни и трудовых буднях москвичей.
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