Осенью в Музее Победы организуют выставку к 80-летию Битвы под Москвой

Фото: vk.com/mossobyanin

Выставку в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой организуют осенью в Музее Победы, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения экспозиции "Подвиг народа".

По его словам, экспозицию посвятят контрнаступлению под Москвой.

"В этом году исполняется 80 лет. Мы с музеем подготовим выставку о судьбах людей, которые защищали Москву – наш город. Поздравляю с наступающим праздниками, всего вам доброго", – сказал мэр в ходе общения с посетителями музея.

Собянин осмотрел экспозицию, в рамках которой используется подлинные вещи военного времени. Также на выставке представлены масштабные трехмерные диорамы, в которых воссозданы исторические декорации, фильмы-реконструкции и мультимедийные комплексы.

В свою очередь, глава департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что выставку к 80-й годовщине разгрома немцев под Москвой разместят в основном здании музея на Поклонной горе. Это будет полноценная экспозиция, столь же насыщенная, как и основная экспозиция Музея Победы. Выставка откроется в памятный день начала контрнаступления – 5 декабря 2021 года.

Ранее главное архивное управление столицы представило новую книгу, посвященную жизни города в годы Великой Отечественной войны.

Электронное издание представляет собой собрание документальных свидетельств о жизни города с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 год. Материалы повествуют о реакции горожан на известие о войне, о мобилизации, перестройке повседневной жизни и трудовых буднях москвичей.

