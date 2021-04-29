Выставка "Вспомним" пройдет в 23 регионах страны

Фото: myhistorypark.ru
Авторский проект о войне от первого лица "Вспомним" откроется в мультимедийных парках "Россия – моя история" в Москве и регионах страны ко Дню Победы. В столице проект стартует 29 апреля.
В основе выставки дневники, письма, мемуары, архивные фото и видео. Посетители смогут в формате художественного фильма проследить, как развивались события, начиная с последнего мирного дня, когда люди не догадывались, что завтра их жизнь до неузнаваемости изменится.
Руководитель ассоциации исторических парков "Россия – моя история", член общественной палаты РФ Иван Есин отметил, что выставка была подготовлена с участием молодых авторов, которые посвятили большое количество времени созданию мультимедийного контента. Также "Вспомним" – это совершенно новый опыт для самих парков и посетителей.
"Важно, что работу екатеринбургского парка "Россия – моя история" теперь увидят жители всех регионов, в которых представлена наша ассоциация. Такие проекты, как "Вспомним", связывают россиян с их историей на эмоциональном уровне, подвиги и поступки участников Великой Отечественной войны становятся ориентиром и примером для нас", – сказал Есин.
Концепция выставки подразумевает семь связанных единым сюжетом залов, в каждом из которых проиллюстрирована история одного из участников войны – маршала, узника концлагеря, жителя блокадного Ленинграда. Уникальный зал, посвященный истории медсестры, есть только в Москве.
Режиссер Лев Маврин подчеркнул, что "Вспомним" позволяет взглянуть на события глазами непохожих друг на друга людей, оказавшихся в совершенно различных обстоятельствах.
Посетители смогут и пройтись по коридорам Кремля, снять трубку телефона и услышать распоряжение срочно прибыть на экстренное совещание к И. В. Сталину. Оказавшись в кабинете вождя, гостям выставки удастся лучше понять, как принимались первые решения по переходу Союза в военное положение.
От идеи до реализации проекта и первых посетителей в парке "Россия – моя история" прошло около 10 месяцев. В первый сезон выставку оценили 16,5 тысячи жителей Свердловской области. Поддержку проекта осуществляет министерство просвещения РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве скончался последний защитник Брестской крепости Петр Котельников. Ветеран войны умер в 91 год от онкологии.
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