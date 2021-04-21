Последний защитник Брестской крепости Петр Котельников скончался в Москве

Фото: embassybel.ru
Ветеран Великой Отечественный войны, последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников скончался в столице в возрасте 91 года. Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.
Уточняется, что у ветерана было онкологическое заболевание. Он родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. В раннем детстве мальчик остался сиротой, учился и воспитывался в детдоме, а войну встретил в Брестской крепости.
Он стал прототипом главного героя российско-белорусского художественного фильма "Брестская крепость". В начале ВОВ Брест оказался на направлении основного удара самой сильной группировки немецко-фашистской армии. Защитники крепости, находясь без воды и еды, при острой нехватке боеприпасов и лекарств, около месяца сражались с врагом. В 1965 году Брестской крепости присвоили звание крепость-герой.
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