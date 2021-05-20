Депутат ГД Ирина Белых оценила заявление Путина о развитии патриотических проектов

Фото: Сергей Николаев
Депутат Госдумы Ирина Белых прокомментировала заявление Владимира Путина о необходимости развивать патриотические проекты.
"Президент определил для всех нас, системно занимающихся патриотическим воспитанием, важный вектор развития в данной сфере, а также особо подчеркнул важность нашей работы в контексте участившихся попыток оболгать и извратить историю ВОВ", – отметила депутат.
Она подчеркнула, что столичные школьники принимают участие в различных образовательно-патриотических проектах. В частности, проект "Мой район в годы войны" объединил более 40 тысяч школьников.
"У нас уже реализуется проект, посвященный 80-летию Парада на Красной площади. Ребята работают с архивными данными, собирают истории участников этого легендарного события. Поэтому то, о чем говорил президент, очень актуально для наших проектов: чем больше информации о Великой Отечественной войне будет в открытом доступе, тем полнее и объемнее будет реализовываться поисково-исследовательская работа", – заключила парламентарий.
Ранее Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении 11 городам звания города трудовой доблести.
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