Депутат ГД Ирина Белых оценила заявление Путина о развитии патриотических проектов

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Депутат Госдумы Ирина Белых прокомментировала заявление Владимира Путина о необходимости развивать патриотические проекты.

"Президент определил для всех нас, системно занимающихся патриотическим воспитанием, важный вектор развития в данной сфере, а также особо подчеркнул важность нашей работы в контексте участившихся попыток оболгать и извратить историю ВОВ", – отметила депутат.

Она подчеркнула, что столичные школьники принимают участие в различных образовательно-патриотических проектах. В частности, проект "Мой район в годы войны" объединил более 40 тысяч школьников.

"У нас уже реализуется проект, посвященный 80-летию Парада на Красной площади. Ребята работают с архивными данными, собирают истории участников этого легендарного события. Поэтому то, о чем говорил президент, очень актуально для наших проектов: чем больше информации о Великой Отечественной войне будет в открытом доступе, тем полнее и объемнее будет реализовываться поисково-исследовательская работа", – заключила парламентарий.

Ранее Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении 11 городам звания города трудовой доблести.

