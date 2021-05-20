Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание города трудовой доблести

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Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении 11 городам звания города трудовой доблести. Идею предложил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сообщает РИА Новости.
"Мы ("Единая Россия") провели масштабное голосование, которое определило 11 лидеров среди новых претендентов на почетное звание города трудовой доблести: это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральск и Комсомольск-на-Амуре. Все эти города достойны почетного звания, это подтверждает не только огромная поддержка жителей, но и экспертные заключения РАН", – отметил Турчак.
По его словам, на данное звание претендуют и другие города. Турчак также попросил Путина рассмотреть возможность присвоения звания еще нескольким городам в сентябре.
"Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку дня. Это касается и присвоения почетных званий, это касается работы, связанной с заботой о ветеранах, это касается увековечивания памятников и наших мемориалов. Это работа, безусловно, будет продолжена", – ответил Путин.
Глава Российской академии наук Александр Сергеев поделился, что во время экспертизы РАН учитывалось количество наград, которые получили в годы Великой Отечественной войны предприятия того или иного города, и другие показатели. В 2021 году на экспертизу была подана 41 заявка.
Ранее Ногинску присвоили почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Соответствующий закон приняли депутаты Московской области в ходе заседания регионального парламента.
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