Путин поддержал идею присвоить звание "Город трудовой доблести" 20 городам

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Владимир Путин поддержал предложение присвоить 20 городам звание Город трудовой доблести. Глава государства подчеркнул, что подпишет соответствующие документы в ближайшее время. Об этом сообщает RT.

"Аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона", – сказал президент на заседании оргкомитета "Победа".

По словам Путина, за бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или Красных знамен госкомитета обороны, а многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены.

Звание, по словам российского лидера, будет присвоено следующим городам: Екатеринбург, Ижевск, Боровичи, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Иркутск, Омск, Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Иваново, Новосибирск, Томск, Новокузнецк, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Уфа.

Закон о присвоении звания "Город трудовой доблести" депутаты Госдумы приняли в феврале текущего года. Согласно закону, на новое почетное звание смогут претендовать города, жители которых внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне за счет трудовых подвигов на местных предприятиях. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый закон – это дань уважения всем тем, кто поддерживал войска в тылу.

В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

