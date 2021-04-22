Ногинску присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"

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Ногинску присвоили почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Соответствующий закон приняли депутаты Московской области в ходе заседания регионального парламента.
"(Документ) был подготовлен в рамках реализации закона "О почетном звании Московской области "Населенный пункт воинской доблести" в связи с поступившим на имя губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева ходатайства совета депутатов Богородского городского округа о присвоении такого звания городу Ногинску", – приводит Агентство "Москва" слова заместителя председателя правительства Московской области Марии Нагорной.
В прошлом году Владимир Путин поддержал предложение присвоить 20 городам звание "Город трудовой доблести". Речь идет об Ижевске, Казани, Перми, Иркутске, Магнитогорске, Челябинске и другим.
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