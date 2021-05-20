Путин отметил факты "промывания мозгов" молодежи, забывающей о подвиге Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторые молодые люди в России в результате "промывания мозгов" начинают превозносить тех, кто убивал их дедов в годы Великой Отечественной войны, заявил Владимир Путин.

"К сожалению, и у нас тоже "промывают мозги" молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершен их предками, их близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов. Вот мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая ситуация развивалась", – сказал президент на заседании оргкомитета Победы, которое проходит по видеосвязи.

Путин отметил, что долгие годы массированной антироссийской пропаганды в странах Запада привели к тому, что память о советских воинах варварски стирается путем демонтажа мемориалов и захоронений. Он подчеркнул, что для борьбы с вирусом беспамятства необходима системная работа российских дипмиссий.

"Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно", – отметил Путин.

21 апреля во время выступления с посланием Федеральному собранию президент заявил, что некоторые школьные учебники написаны "будто не про нас" и не содержат данные о значимых событиях Великой Отечественной войны.

Путин подчеркнул, что судьбы и победы предков и великих современников, а также их любовь к Родине должны служить ориентиром для молодых людей.