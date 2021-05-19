Нарышкин прокомментировал ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия достоверно знает, что затягивание регистрации "Спутника V" в Евросоюзе связано с "сигналами из высоких кабинетов" Брюсселя. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в эфире Первого канала. По его словам, такое поведение в условиях пандемии аморально.

"Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера, или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально", – сказал Нарышкин.

Ранее власти Баварии подготовили предварительный контракт с местной фирмой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" при ее регистрации в ЕС.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.