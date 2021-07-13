Татьяна Буцкая вступила в борьбу за мандат депутата Госдумы

Фото: Анна Никитина
Лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая подала документы на участие в выборах в Госдуму по Перовскому одномандатному избирательному округу № 204 Москвы.
После регистрации эксперт Общероссийского народного фронта официально станет кандидатом. Участие в этой избирательной кампании для Буцкой – первый опыт в политике.
Она несколько лет назад основала общественную организацию и вместе с единомышленниками занимается проблемами семей с детьми.
Буцкая рассказала, что поддержка семей с детьми начинается в тот момент, когда женщина беременеет, и заканчивается, когда ребенку исполняется 17 лет.
"Но помощь будет эффективной, когда есть понимание, что именно нужно семьям уже сегодня", – подчеркнула Буцкая.
Ранее Татьяна Буцкая победила в конкурсе "Лидеры России. Политика", а в мае – с большим отрывом выиграла предварительное голосование "Единой России". После этого партия внесла ее с список на выдвижение кандидатом в Госдуму.
Более трех тысяч кандидатов от 11 политических партий в настоящее время представили необходимые документы в ЦИК РФ для выдвижения на выборах в Госдуму. Точное количество кандидатов составило 3 187 человек. Партии выдвинули 1 735 кандидатов по одномандатным округам, 122 кандидата пошли по пути самовыдвижения.
Партии могут представить документы в комиссию для выдвижения на выборы в Госдуму не позднее 24 часов 13 июля. Самовыдвиженцы должны представить документы в окружные комиссии не позднее 24 часов 12 июля.
Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов. Центризбирком рекомендовал российским регионам разделить процесс учебы и предстоящих выборов, которые пройдут ближайшей осенью.
Центризбирком утвердил порядок голосования на выборах в сентябре
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