Депутат ГД Ирина Белых: место для аллеи "Подвиг врачей" определено

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Депутат Государственной думы Ирины Белых во время встречи с представителями префектуры САО и главой управы Левобережного района приняла решение совместно со своими коллегами о закладке аллеи "Подвиг врачей" на территории набережной Канала имени Москвы.

"Ко мне обращаются жители района с просьбой ускорить проведение благоустройства этой территории. И пожелания людей должны быть учтены: здесь должна появиться современная пешеходная зона, обустроено комфортное общественное пространство. Особое внимание при проектировании нужно уделить соблюдению требований безопасности. Эта территория должна стать удобным и благоустроенным центром для семейного отдыха", – заявила Белых.

Депутат добавила, что ее инициатива по увековечиванию подвига медиков будет реализована при благоустройстве территории набережной.

Ранее Белых в знаковую для столицы дату – 80 лет со дня образования Народного ополчения – призвала москвичей быть достойными памяти земляков, защитивших родной город. Парламентарий подчеркнула, что подвиг простых москвичей, полный мужества и отваги, простых москвичей, навсегда вошел как в историю столицы, так и всей нашей Победы.

До этого Белых призвала сограждан более серьезно изучать историю страны и бережнее относиться к наследию предков. Она напомнила, что многонациональный народ России всегда с честью преодолевал все трудности. По ее словам, основой стойкости является преданность стране.

