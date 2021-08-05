Общественный штаб провел встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Представители Общественного штаба провели встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы VII созыва по 19 и 37 избирательным округам. Эксперты рассказали о принципах работы системы дистанционного голосования и ответили на вопросы представителей партий и самовыдвиженцев. Об этом сообщили в Общественной палате Москвы.
"В Москве электронное голосование будет проходить на московской платформе. Уже несколько дней идет запись. Больше половины избирателей в Москве, я думаю, будут голосовать в сентябре онлайн. Среди тех, кто зарегистрировался на электронное голосование, по опыту прошлых лет традиционно высокая явка, обычно 97%, не меньше, а мы видим, что записываются москвичи активно", – отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Кандидаты спрашивали о сохранности данных, новой функции "отложенное решение", надежности платформы и специфике наблюдения за удаленным голосованием.
Отвечая на вопрос о надежности сервиса, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что в столице сделано все необходимое для защиты голосов жителей от мошенников.
Отмечается, что много вопросов возникает о процедуре наблюдения за электронным голосованием. По словам специалистов, проследить за ней можно с помощью ноды наблюдателя – это своего рода "окно" в блокчейн – механизм, который помогает убедиться, что голосование идет правильно.
Ранее тележурналист Баженов рассказал о старте регистрации на онлайн-голосование за депутатов Госдумы. По его словам, возможность удаленного формата – положительная сторона голосования. Горожане смогут остаться дома в условиях COVID-19. Также данный формат займет гораздо меньше времени, чем посещение избирательного участка.
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