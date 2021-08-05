Памфилова оценила решение БДИПЧ не присылать наблюдателей на выборы в Госдуму

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила сожаление в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре", – говорится в ответе Памфиловой на письмо директора БДИПЧ Маттео Мекаччи, в котором он сообщил о невозможности развертывания миссии по наблюдению за выборами в ГД.

Председатель ЦИК России выразила надежду, что решение может быть пересмотрено с учетом наработанного БДИПЧ опыта наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий.

По ее словам, за последние два года БДИПЧ наработало определенный опыт по направлению в санитарно-эпидемиологических условиях сокращенных мониторинговых групп, которые посетили ряд стран.

Также Памфилова проинформировала Мекаччи, что Россия направила приглашения прислать наблюдателей международным и иностранным организациям и институтам, которые занимаются такой деятельностью. Она подчеркнула, что некоторые уже подтвердили свое участие.

В то же время, отметила Памфилова, если решение БДИПЧ окончательное, то места, предназначенные для них, передадут другим зарубежным наблюдательским сообществам.

Ранее стало известно, что наблюдатели ОБСЕ не будут присутствовать на предстоящих выборах в Госдуму РФ в связи с ограничениями, введенными российскими властями.

Речь шла о требовании властей России сократить число международных наблюдателей на парламентских выборах. Директор БДИПЧ Маттео Мекаччи подчеркнул, что для работы ОБСЕ необходима возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что на парламентские выборы в России приглашены около 300 зарубежных наблюдателей. Он подчеркнул, что выборы проводятся не для наблюдения за ними, а для того, чтобы институты российской власти были сформированы легитимным, конституционным образом.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

