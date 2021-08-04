ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

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Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не будут присутствовать на предстоящих выборах в Госдуму РФ в связи с введенными российскими властями ограничениями. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.
"ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на грядущие выборы в Думу из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", – говорится в совместном заявлении руководства Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Уточняется, что речь идет о требовании властей России сократить число международных наблюдателей на парламентских выборах. Директор БДИПЧ Маттео Мекаччи подчеркнул, что для работы ОБСЕ необходима возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.
"Не связанное с пандемийными мерами требование российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы можем отправить, сделало такой шаг неизбежным", – указал Мекаччи.
Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя данное решение организации, отметил, что факт присутствия или отсутствия на выборах наблюдателей ОБСЕ никаким образом не может определять их легитимность и демократичность. При этом введенные ограничения являются абсолютно прозрачными и равными для всех международных организаций, уточнил он.
"Насколько мне известно, количественные ограничения касаются всех без исключения миссий наблюдения и связаны исключительно с антиковидными мероприятиями. Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, опять же, насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах, никакой дискриминации", – заявил Косачев.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября
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