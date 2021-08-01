Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях извне во время выборов в 2021 и 2024 годах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что России известно о провокациях, которые готовятся извне для парламентских выборов в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Наши оппоненты готовятся вовсю", – сказал Нарышкин.
По словам директора СВР, у России есть данные о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить".
Он также отметил, что известно это и соответствующим государственным структурам, в том числе благодаря работе СВР.
Ранее Нарышкин заявил, что СВР отслеживает факты продвижения россиянами в США санкций против РФ. Он подчеркнул, что считает предательством подобные действия со стороны россиян.
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