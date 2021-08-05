Косачев назвал число приглашенных зарубежных наблюдателей на выборы в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что на парламентские выборы в России приглашены около 300 зарубежных наблюдателей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ничего трагичного не происходит. Наши выборы состоятся в соответствии с нашими собственными планами", – отметил Косачев.

Он подчеркнул, что выборы проводятся не для наблюдения за ними, а для того, чтобы институты российской власти были сформированы легитимным, конституционным образом.

"Мы сторонники приглашения международных наблюдателей, мы делаем это в большем объеме, чем другие страны. В данном случае даже с учетом сложной эпидемиологической ситуации была предусмотрена возможность приезда в Россию около 300 наблюдателей из-за рубежа", – уточнил вице-спикер.

Он добавил, что приглашение наблюдать было также направлено в ОБСЕ. По словам Косачева, такой шаг подтверждает демократичность выборов и доказывает готовность сотрудничать.

Ранее стало известно, что наблюдатели ОБСЕ не будут присутствовать на предстоящих выборах в Госдуму РФ в связи с введенными российскими властями ограничениями.

Речь шла о требовании властей России сократить число международных наблюдателей на парламентских выборах. Директор БДИПЧ Маттео Мекаччи подчеркнул, что для работы ОБСЕ необходима возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

