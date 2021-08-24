Сайт для онлайн-голосования адаптировали для слабовидящих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты компании "Ростелеком" адаптировали для слабовидящих сайт для электронного голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.



"Ростелеком" выпустил обновленную версию портала Федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая полностью адаптирована для слабовидящих людей", – говорится в сообщении.

Новую версию портала создали в полном соответствии с ГОСТом.

Ранее стало известно, что почти один миллион человек подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в Госдуму. Лидирует в этом плане Москва, где этот способ для голосования выбрали 738 тысяч человек.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

