В Москве закрылись участки для голосования на выборах в Госдуму

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столице закрылись участки для голосования на выборах в Госдуму восьмого созыва и перестали выдавать бюллетени для электронного голосования. У тех, кто открыл избирательный бюллетень в 19:59, и не проголосовал, могли сделать это до 20:15.

3,6 тысячи участков завершили работу в 20:00. Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования.

В голосовании приняли участие граждане РФ, достигшие 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Жители столицы выбирали депутатов Госдумы и Мосгордумы в избирательных округах № 19 и 37, а также муниципальных депутатов в Щукине.

Также жители столицы могли проголосовать в онлайн-формате. По предварительным данным, явка на онлайн-голосование составила 95,1%.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В выборах участвуют 14 партий.