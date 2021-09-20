Общественный штаб рассказал о том, как проверяют голоса с "отложенным решением"

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Голоса избирателей, которые воспользовались функцией отложенного решения, будут дополнительно пересчитаны, рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Как отметил его глава Алексей Венедиктов, это нужно для того, чтобы удостовериться в корректности результатов голосования.
"Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос", – приводятся слова Венедиктова на сайте столичной Общественной палаты.
По его данным, функцией отложенного решения воспользовались около 16% участников онлайн-голосования.
Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве отметил, что дистанционное электронное голосование в столице было честным. По его словам, зафиксированы попытки взлома, однако они не удались.
Онлайн-голосование проходило с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могли жители Москвы и Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Также проголосовать онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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