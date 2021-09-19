Выигравшие автомобили участники онлайн-голосования рассказали о своих эмоциях

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Избиратели, выигравшие автомобили в акции "Миллион призов", поделились своими впечатлениями от победы. Розыгрыш проводился среди москвичей, принявших участие в электронном голосовании.
"Я не надеялась, даже не верила, так галочку поставила просто. Конечно, было невероятно, когда первую получила СМС, подумала, что какие-то мошенники, наверное, что так не бывает, что вдруг ни за что, ни про что ты можешь выиграть автомобиль. Потом несколько раз зашли на сайт, перепроверили, сравнивали все номера и поняли, что да, действительно, так бывает", – рассказала Евгения Суворова.
Еще одна победительница розыгрыша Елена Новосельская поделилась, что не сразу поверила в свой успех.
"Я всегда участвую в голосованиях, а в онлайн решила, потому что XXI век, мир информационных технологий, надо к чему-то новому идти, поэтому приняла участие онлайн. Когда подавала заявку, даже не думала, что что-то выиграю. Может, надежда где-то была, но так особо не надеялась. Сначала даже код не регистрировала, потом, думаю, ну ладно, зайду, зарегистрирую. И, оказывается, выиграла неожиданно. В это было очень сложно поверить, один раз проверила, думаю, наверное, это не мой код, потом нет, все-таки мой. И потом пришло СМС: поздравляем, вы победили", – пояснила Елена Новосельская.
Первый розыгрыш призов проводился среди участников электронного голосования в Москве 18 сентября. Победителей опередили при помощи генератора случайных чисел.
Последний розыгрыш призов среди столичных избирателей, воспользовавшихся системой интернет-голосования, пройдет 20 сентября с 09:00 до 10:00 в прямом эфире телеканала Москва 24.
Выигравшие квартиры участники онлайн-голосования поделились впечатлениями
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