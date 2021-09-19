Песков и Венедиктов направят выигранные баллы на благотворительность

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов решили направить выигранные баллы в акции "Миллион призов" на благотворительность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Венедиктова.

"Созвонился с Песковым. Мы направим баллы, деньги на благотворительность", – сказал он.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что выиграл 10 тысяч баллов в акции "Миллион призов", участником которой стал, приняв участие в дистанционном голосовании. По его словам, 10 тысяч баллов выиграл и Дмитрий Песков.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Участники электронного голосования также включаются в число претендентов на подарки программы "Миллион призов". В совокупности будут разыграны 21 однокомнатная квартира в Москве, а также 100 машин и денежные призы – сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.

В воскресенье, 19 сентября, состоялся второй розыгрыш программы. Случайным образом были выбраны 5 обладателей новых квартир и 25 человек, которые смогут получить автомобили.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

