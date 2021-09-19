Выигравшие квартиры участники онлайн-голосования поделились впечатлениями

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Победители розыгрыша квартир среди участников электронного голосования в рамках акции "Миллион призов" поделились впечатлениями, сообщает Агентство "Москва".

В частности, Валентина Стогова рассказала, что работает кассиром в Московском метрополитене. Накануне ей пришло СМС-сообщение о выигрыше квартиры. Женщина призналась, что сперва не поверила.

"Мы зашли на mos.ru, активировали код, действительно – квартира. Эмоции непередаваемые, все еще не верю, никогда такого не было. Это здорово, спасибо организаторам!" – заявила она.

Еще одна победительница – Гульнара Киримова – рассказала, что голосовала вне зависимости от акции.

"Меня акция не сподвигла, я голосовала, потому что считаю, что это мой долг. Не верится пока, мы никогда в лотереях не участвовали. Когда получим, тогда эмоции будут. Сейчас пока эмоций нет, потому что не верится", – отметила женщина.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Участники электронного голосования включаются в число претендентов на подарки программы "Миллион призов". В совокупности будет разыграна 21 однокомнатная квартира в Москве, а также 100 машин и денежные призы – сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.

В воскресенье, 19 сентября, состоялся второй розыгрыш программы. Случайным образом были выбраны пять обладателей новых квартир и 25 человек, которые смогут получить автомобили.