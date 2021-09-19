Последний розыгрыш призов среди участников электронного голосования пройдет 20 сентября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Последний розыгрыш призов среди столичных избирателей, воспользовавшихся системой интернет-голосования, пройдет 20 сентября с 09:00 до 10:00 в прямом эфире телеканала Москва 24.

У голосующих будет возможность выиграть квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, каждый из которых равен одному рублю. Выигранными баллами можно оплатить товары и услуги у партнеров программы "Миллион призов".

В розыгрыше, состоявшемся 19 сентября, москвичи выиграли пять квартир и 25 автомобилей. Всего за два дня победителями стал 212 591 человек.

Узнать о выигрыше участники могут во время трансляции розыгрыша на телеканале Москва 24 или самостоятельно, пройдя авторизацию на сайте акции. Кроме того, после 12:00 победителям розыгрыша отправят СМС-сообщение от DIT_MOS с уведомлением о виде приза и необходимости активировать выигрышный уникальный код на сайте для его получения.

В СМС победителям приходит только код. Организаторы не присылают просьбы совершать переводы или вводить номер банковской карты.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

