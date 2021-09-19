Явка на выборах в Госдуму по России на 18:00 составила 45,15%

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В Центральной избирательной комиссии объявили явку на выборах в Госдуму по России к вечеру воскресенья, 19 сентября.

"Сейчас объявлю вам явку по выборам в Госдуму – 45,15% на 18:00", – приводит слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой ТАСС.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В Москве явка на дистанционное электронное голосование установила новый рекорд – 95,1%. Как заявил модератор пресс-центра Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов, статистика показывает интерес горожан к системе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.