Фото: портал мэра и правительства Москвы

Явка на онлайн-голосование в Москве обновила рекорд – дистанционно свой голос отдали 95,1% зарегистрированных на процедуру горожан.

"Явка уже выше, чем была на Конституцию РФ, – 95,1%. Это показывает высокий интерес к этому способу голосования", – заявил модератор пресс-центра Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.

Предыдущий рекорд также был установлен в воскресенье, 19 сентября. Тогда Общественный штаб сообщил о 93,1% проголосовавших дистанционно в Москве.

В совокупности явка на голосование на выборах в Госдуму в Москве на 15:00 превысила 43%. Об этом сообщал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.