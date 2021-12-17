Власти США призвали ЕС ввести новые санкции против России из-за Украины – СМИ

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Власти США призывают Евросоюз разработать и ввести новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Как утверждает СМИ, новые ограничения могут затронуть энергетическую и банковскую сферы.
В свою очередь, в ЕС придерживаются более осторожного подхода к введению санкций. Там считают, что резкие шаги могут помешать решению кризиса дипломатическим путем.
В данный момент США и европейские государства пробуют совместить реализацию своих угроз и дипломатические переговоры с РФ. При этом американские власти считают, что новые санкции будут четким сигналом для президента России Владимира Путина.
Ранее лидеры стран-членов Евросоюза единогласно поддержали продление экономических санкций против России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Санкции были продлены на полгода – до 31 июля 2022 года.
До этого лидеры стран Евросоюза заявили, что России необходимо принять меры для деэскалации ситуации на границе с Украиной. В заявлении по итогам саммита ЕС отмечалось, что члены союза готовы к введению санкций в ответ на любую агрессию против Киева.
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