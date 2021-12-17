В ЕС единогласно поддержали продление санкций против России – Мишель

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Лидеры стран-членов Евросоюза единогласно поддержали продление экономических санкций против России. Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте в Twitter.

Политик подчеркнул, что в ЕС призвали Россию начать выполнение минских договоренностей.

Уточняется, что санкции были продлены на полгода – до 31 июля 2022 года.

Ранее лидеры стран Евросоюза заявили, что России необходимо принять меры для деэскалации ситуации на границе с Украиной. В заявлении по итогам саммита ЕС отмечалось, что члены союза готовы к введению санкций в ответ на любую агрессию против Киева.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что сообщения о возможных новых санкциях не являются чем-то новым. По словам политика, это продолжение информационной истерики.