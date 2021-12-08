Россия и Белоруссия совместно противостоят санкциям Запада – МИД РФ

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Россия и Белоруссия совместно прорабатывают меры по противодействию санкциям Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Александра Панкина.
"Россия поддерживает Белоруссию в противодействии западному давлению. Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным "стоп-листам", помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан", – сказа Панкин.
Он добавил, что Москва и Минск продолжат тесно сотрудничать по данному вопросу.
2 декабря Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Белоруссии. В списке значатся 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В санкционный список также вошел и сын президента Белоруссии, бизнесмен Дмитрий Лукашенко. Позже в МИД Белоруссии заявили, что Минск примет в ответ на это жесткие, но адекватные меры.
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