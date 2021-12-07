Белоруссия введет продовольственное эмбарго против применяющих санкции стран

07 декабря, 19:32
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 1 января 2022 года Белоруссия введет продовольственное эмбарго против товаров из стран, которые применяют санкции в отношении Минска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
За 10 месяцев Белоруссия импортировала из таких стран продукцию более чем на 530 миллионов долларов. Уточняется, что постановление Совета министров "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров" не коснется товаров, ввозимых для личного потребления.
"Важнейшим приоритетом для Республики Беларусь по-прежнему остаются интересы своих граждан. Глава государства неоднократно ориентировал на принятие ответных мер без ущерба для населения", – говорится в сообщении.
Правительство планирует принять меры для обеспечения сбалансированности на рынке, в том числе за счет отечественной продукции.
Ранее в Белоруссии пообещали принять жесткие, но адекватные ответные меры на санкции Евросоюза. В Минске считают, что санкции направлены на удушение страны, ухудшение и усложнение жизни белорусов. В МИД сравнили высказывания представителей ЕС с высокопарными глупостями.
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