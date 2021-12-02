Белоруссия примет жесткие ответные меры на санкции ЕС

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Белоруссия примет жесткие, но адекватные ответные меры на санкции Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

В Минске считают, что санкции направлены на удушение страны, ухудшение и усложнение жизни белорусов. В МИД сравнили высказывания представителей ЕС с высокопарными глупостями.

"Вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься, <...> формально опираясь на безответственные мантры об ужесточении давления, ЕС по-прежнему остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер", – отмечается в сообщении.

Также в Белоруссии полагают, что внесение некоторых людей и предприятий в санкционный список является желанием избавиться от конкурентов. При этом, подчеркивается в заявлении, Евросоюз не учел дополнительные меры страны по сдерживанию нелегальной миграции.

"Белоруссия не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения", – говорится в сообщении.

Ранее Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Белоруссии. В списке значатся 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В санкционный список также вошел и сын президента Белоруссии, бизнесмен Дмитрий Лукашенко.

В ведомстве утверждают, что все, кто подпал под санкции, так или иначе способствовали миграционному кризису на границе с ЕС, финансировали "режим" Лукашенко и участвовали в подавлении демократии и прав человека.

