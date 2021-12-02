Белоруссия примет жесткие ответные меры на санкции ЕС

Фото: Depositphotos/Ruletkka
Белоруссия примет жесткие, но адекватные ответные меры на санкции Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
В Минске считают, что санкции направлены на удушение страны, ухудшение и усложнение жизни белорусов. В МИД сравнили высказывания представителей ЕС с высокопарными глупостями.
"Вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься, <...> формально опираясь на безответственные мантры об ужесточении давления, ЕС по-прежнему остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер", – отмечается в сообщении.
Также в Белоруссии полагают, что внесение некоторых людей и предприятий в санкционный список является желанием избавиться от конкурентов. При этом, подчеркивается в заявлении, Евросоюз не учел дополнительные меры страны по сдерживанию нелегальной миграции.
"Белоруссия не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения", – говорится в сообщении.
Ранее Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Белоруссии. В списке значатся 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В санкционный список также вошел и сын президента Белоруссии, бизнесмен Дмитрий Лукашенко.
В ведомстве утверждают, что все, кто подпал под санкции, так или иначе способствовали миграционному кризису на границе с ЕС, финансировали "режим" Лукашенко и участвовали в подавлении демократии и прав человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: