Минфин США внес в санкционный список сына Лукашенко

Фото: ТАСС/Гучек Максим/БелТА
Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США.
В списке значатся 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В санкционный список также вошел и сын президента Белоруссии, бизнесмен Дмитрий Лукашенко.
В ведомстве утверждают, что все, кто подпал под санкции, так или иначе способствовали миграционному кризису на границе с ЕС, финансировали "режим" Лукашенко и участвовали в подавлении демократии и прав человека.
Помимо этого, министерство ввело ограничения на сделки с новыми выпусками белорусских гособлигаций на первичном и вторичном рынках.
Последний пакет санкций в отношении приближенных к Лукашенко бизнесменов и подконтрольных им предприятий США ввели в августе текущего года.
Тогда под ограничения подпала крупнейшая экспортная компания страны "Беларуськалий", а также Следственный комитет (СК) страны и Национальный олимпийский комитет, обвиняемый американской стороной в способствовании отмыванию денег и обходе визовых запретов.
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