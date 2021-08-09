США ввели новые санкции в отношении Белоруссии

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Фото: depositphotos/etienjones
Соединенные Штаты ввели новый и наиболее крупный на текущий день пакет санкций в отношении Белоруссии, они затрагивают приближенных к президенту Александру Лукашенко бизнесменов и контролируемые ими компании, а также олимпийский комитет страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
"Министерство финансов США инициирует самый крупный раунд санкций на сегодняшний день против физических и юридических лиц Белоруссии в рамках указа 13405 и указа от 9 августа 2021 года", – говорится в сообщении.
В частности, под ограничения попала крупнейшая экспортная компания страны "Беларуськалий", Следственный комитет (СК) страны и Национальный олимпийский комитет, обвиняемый американской стороной в способствовании отмыванию денег и обходе визовых запретов.
Также в санкционный список вошли поддерживающие Лукашенко предприниматели и 15 связанных с ними компаний. Они относятся к оборонной, строительной, энергетической, транспортной и табачной сферам деятельности.
Ранее в США пообещали продолжать вводить санкции против Белоруссии. Соответствующее заявление было сделано после встречи советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Также Салливан подтвердил требование Вашингтона о том, чтобы Минск позволил провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая. Речь идет об экстренной посадке самолета компании Ryanair.
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