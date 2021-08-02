В МОК высказались о возможных санкциях по делу Тимановской

Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya
Международный олимпийский комитет (МОК) оценил возможность применения санкций к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Белоруссии в связи с делом легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель МОК Марк Адамс объяснил, что организация планирует сначала полностью разобраться в ситуации.
"Мы запросили их [НОК] предоставить нам полный отчет, и после его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия", – рассказал специалист.
Адамс добавил, что с момента инцидента прошло не так много времени, поэтому в Международном олимпийском комитете хотят получить полную картину произошедшего.
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую накануне попытались насильно вывезти из Токио в Минск. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии объяснили решение эмоционально-психологическим состоянием девушки.
При этом ранее спортсменка в социальной сети раскритиковала решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Тимановскую включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом. Замена в эстафете, как заявила легкоатлетка, потребовалась в связи с недопуском ранее заявленных бегуний.
В результате спортсменка приехала в аэропорт и обратилась в полицию. По данным МОК, ночь Кристина Тимановская провела там же, а сейчас находится под защитой местных властей.
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская отказалась возвращаться на родину
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