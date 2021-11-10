В Госдепе заявили, что продолжат оказывать давление на Белоруссию

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Соединенные Штаты намерены продолжить оказывать давление на Белоруссию, пока власти республики нарушают обязательства и подрывают безопасность в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его мнению, Минск использует в качестве оружия нелегальных мигрантов. Он также заявил, что Вашингтон не будет заранее объявлять о возможных новых санкциях против Белоруссии.

"Пока режим отказывается выполнять свои международные обязательства, пока он своими действиями подрывает мир и безопасность в Европе, <...>, мы продолжим оказывать давление на Лукашенко и на режим. Мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности", – приводит слова Блинкена ТАСС.

В понедельник, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В переброске нелегалов Варшава обвинила Минск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на границе гуманитарной катастрофой и заявил, что этот конфликт устроила Польша.

Накануне врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз готов расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии в связи с наплывом мигрантов к границе с Польшей.